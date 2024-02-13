Цены на зарубежный туризм разогнали инфляцию в Орле

Динамику изменения цен подсчитали орловские статистики.

В Орловской области, по данным Орелстата, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года цены на потребительские товары повысились на 1,5 процента, в том числе на продовольственные товары – на 2,7 процента, на непродовольственные – на 1 процент, на услуги – на 0,7 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4 процента (для сравнения, в декабре 2022 года – 100,3 процента). Указанный индекс исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер.

«В декабре 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18 682,7 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 5540,4 рубля, – сообщает также Орелстат. – По сравнению с предыдущим месяцем стоимость наборов повысилась на 1,1 и 2,6 процента соответственно».

Что касается лидеров по росту цен, то тут с большим отрывом лидируют услуги в сфере зарубежного туризма. По сравнению с декабрем 2022 года они для орловцев подорожали на 30,7 процента. Услуги пассажирского транспорта возросли в цене на 12,1 процента, более чем на 9 процентов стали дороже услуги в сфере ЖКХ, включающие в себя взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, услуги образования, физической культуры и спорта. Более чем на 8 процентов выросли цены на бытовые услуги и услуги дошкольного образования, а также на медицинские, телекоммуникационные и санаторно-оздоровительные услуги.

ИА “Орелград”