Губернатор рекомендовал больше работать солью

13.2.2024 | 5:06 ЖКХ, Новости

Глава Орловской области прокомментировал в эфире в соцсетях последствия ледяного дождя.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Природное явление дало ожидаемые результаты. Ледяной дождь утром понедельника сделал из региона каток. За несколько часов дороги, тротуары, лестницы и мосты покрылись скользкой коркой. Жители завалили жалобами интернет и чиновников.

«И абсолютно правда, всю Центральную Россию этот дождь накрыл, – отметил Андрей Клычков. – С соседними регионами сегодня тоже взаимодействовали: обсуждали, что применяют, начиная от материалов, заканчивая техникой».

Глава региона отметил, что пришлось отменить подвоз школьников, потому что с утра на многих трассах был гололед. Всех, кого было можно, задействовали в расчистке и обработке дорог и тротуаров.

«Здесь, как говорится, еще технология не научилась ловить снег и дождь на уровне небесных покровов, поэтому будем работать. <…> Поставили задачу обработать по максимуму, даже где-то солью в большей степени, чтобы высушить тротуарную часть, дорожную часть, чтобы не перейти потом из воды опять в каток».

Андрей Клычков признал, что в травмпунктах пришлось усилить бригады.

«И у каждого из нас, у многих родных и знакомых кто-то попадал, – сказал губернатор. – Просьба у меня еще раз очередная: департамент ЖКХ, управляющие компании – максимум работать».

ИА «Орелград»


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