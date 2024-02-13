Губернатор рекомендовал больше работать солью

Глава Орловской области прокомментировал в эфире в соцсетях последствия ледяного дождя.

Природное явление дало ожидаемые результаты. Ледяной дождь утром понедельника сделал из региона каток. За несколько часов дороги, тротуары, лестницы и мосты покрылись скользкой коркой. Жители завалили жалобами интернет и чиновников.

«И абсолютно правда, всю Центральную Россию этот дождь накрыл, – отметил Андрей Клычков. – С соседними регионами сегодня тоже взаимодействовали: обсуждали, что применяют, начиная от материалов, заканчивая техникой».

Глава региона отметил, что пришлось отменить подвоз школьников, потому что с утра на многих трассах был гололед. Всех, кого было можно, задействовали в расчистке и обработке дорог и тротуаров.

«Здесь, как говорится, еще технология не научилась ловить снег и дождь на уровне небесных покровов, поэтому будем работать. <…> Поставили задачу обработать по максимуму, даже где-то солью в большей степени, чтобы высушить тротуарную часть, дорожную часть, чтобы не перейти потом из воды опять в каток».

Андрей Клычков признал, что в травмпунктах пришлось усилить бригады.

«И у каждого из нас, у многих родных и знакомых кто-то попадал, – сказал губернатор. – Просьба у меня еще раз очередная: департамент ЖКХ, управляющие компании – максимум работать».

ИА «Орелград»