Почти 160 дел завели на Орловщине по звонкам о минировании школ

Статистика о проверках сообщений «минеров» приведена в годовом отчете УМВД.

Как уже рассказывал «Орелград», начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков выступил с отчетным докладом о работе в 2023 году перед депутатами Орловского облсовета. В числе прочего он рассказал, что в минувшем году во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, а также другими правоохранительными ведомствами полицией был обеспечен правопорядок при проведении 2596 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе выборов губернатора. В результате нарушений общественного порядка не было допущено.

«Обеспечено реагирование по фактам поступления информации о минировании органов государственной власти, образовательных учреждений, торговых объектов, а также обнаружения беспилотных летательных аппаратов, – доложил Юрий Савенков. – По всем таким сообщениям проводилось обследование территории и помещений, принимались необходимые меры безопасности граждан, по данным фактам возбуждено 158 уголовных дел».

Кроме того, комплекс мер по обеспечению стабильной социально-политической обстановки в регионе был реализован полицией во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ. В ходе мониторинга социальных сетей и других интернет-ресурсов в течение 2023 года были приняты меры к блокировке 38 сайтов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. К административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности за год было привлечено 84 лица, в том числе 14 – за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны.

«По материалам оперативно-розыскной деятельности возбуждено три уголовных дела по фактам публичных призывов к осуществлению террористических и экстремистских действий», – отметил в своем докладе Юрий Савенков.

ИА “Орелград”