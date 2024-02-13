Клычков призвал относиться к сообщениям о «дне ужаса» спокойно

13.2.2024 | 7:09 Новости, Общество

Извините за цинизм, подчеркнул глава Орловской области.

Темы планируемых «нападений на школы» Андрей Клычков коснулся в ходе прямого эфира в соцсетях 12 февраля.

«Очевидно, что украинские спецслужбыи IT-специалисты работают: рассылают какие-то страшилки нашим детям».

Губернатор предположил, что распространители фейков «не будут успокаиваться» и попросил  сразу передавать информацию в ФСБ.

«Наша задача – реагировать на это с учетом повышения ответственности, внимания, но где-то даже, извините за цинизм, – спокойно относиться, потому что их задача максимально напугать».

Андрей Клычков подчеркнул, что распространители шокирующих сообщений нацелены на самую незащищенную аудиторию – детей и родителей.

«Но будем стараться блокировать все эти информации, чтобы они просто не доходили».

Напомним, на выходных в школьных чатах стали распространять сообщения о готовящейся расправе над школьниками: 12 февраля было объявлено днем мести. В Лиге безопасного интернета фиксировали подобные вбросы по многим городам. По всем фактам информация направлена в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»


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