В Орле прошли курсы по обучению операторов FPV-дронов

Первый экзамен сдали члены орловской народной дружины «Бригада Катукова».

Как сообщили в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева, на базе которого организовано обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами, члены орловской народной дружины «Бригада Катукова» сдали первый экзамен по пилотированию FPV-дрона. В вузе подчеркнули, что обучение является длительным. Специально для дружинников была разработана учебная программа. Они нарабатывали не только практические навыки, но и изучали нормативно-правовую документацию, а также курс основ эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

«Обучение в данном направлении позволяет им углубить свои знания в области технологий и инженерии. Во всех регионах России существует большая потребность в специалистах по управлению дронами. Поэтому одна из наших главных задач – сформировать у обучающихся новые знания, умения и компетенции в области инновационных технологий, в том числе с применением беспилотных авиационных систем», – рассказал и.о. директора Центра междисциплинарного инжиниринга Наиль Шарифов.

Непосредственно пилотирование производилось при помощи симулятора, в визуальном режиме и с использованием FPV-очков. Курсанты осваивали трассы разной сложности и, как говорят в вузе, успешно справились и с полетными заданиями, и с экзаменом. По итогам обучения им выдадут удостоверения о повышении квалификации с присвоением квалификации «Управление беспилотными авиационными системами вертолетного типа». Кстати, в ОГУ уже готовятся к старту обучения еще одной группы из «Бригады Катукова».

«Отрадно осознавать тот факт, что каждый дружинник сдал экзамен на отличные показатели. Каждый из тех, кто прошел обучение, научился управлять БПЛА как типа FPV, так и обычного квадрокоптерного типа. Для нас очень важно осознавать, что каждый, кто занимается в «Бригаде Катукова», каждый, кто готов оказывать поддержку силовому блоку, готов также еще и учиться, познавать новое и обучаться новым военным навыкам и дисциплинам», – отметил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

ИА “Орелград”