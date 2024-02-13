Компания из Дагестана приостановила капремонт орловской школы

Определение подрядчика для лицея №32 поставлено на паузу из-за жалобы.

Итоги открытого конкурса подведены 9 февраля. К отбору были допущены две заявки, четыре – комиссия отклонила. Победителем конкурса в ГИС «Закупки» названо ООО «Стройкомплект» из Курска. Однако определение подрядчика приостановлено по жалобе ООО “КОМПОНО”, зарегистрированного в Махачкале.

Выполнение капитального ремонта лицея №32 имени И.М. Воробьева предварительно оценили в 237 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Школу надеются отремонтировать до конца 2024 года.

Отметим, ООО «Стройкомплект» строит дом культуры в Бакланово. Раннее также получало контракты на ремонт в Орловской области. По данным kartoteka.ru, ООО “КОМПОНО” участвовало в 43 госзакупках. Чистая прибыль компании в 2022 году составила более 10 млн рублей.

ИА “Орелград”