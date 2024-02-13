Мобилизованных фермеров освободят от ответственности

Областные власти решили, что делать с выданными ранее грантами.

Правительство Орловской области утвердило порядок принятия решений в отношении орловцев, которые получили гранты по программе поддержки начинающих фермеров, но затем были призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Такие гранты выдаются начинающим фермерам на конкурсной основе ежегодно, на реализацию конкретных проектов. Их обладателям дают определенный срок, в течение которого необходимо освоить бюджетные средства, а также устанавливают ряд целевых показателей в соответствии с их бизнес-планами.

Периодически представители регионального департамента сельского хозяйства проверяют, как используются средства. Дело в том, что тратить их можно только по строго целевому назначению. Плановые целевые показатели должны выполняться по графику, в противном случае к обладателю гранта могут быть применены санкции вплоть до возврата денег в бюджет, в том числе и в судебном порядке. В новом документе прописан алгоритм действий департамента на случай, если грант был выдан начинающему фермеру, который подпал под мобилизацию. Ведь он мог попросту не успеть реализовать проект.

Согласно документу, фермер сам или через своего представителя должен подать в департамент заявление о принятии решения в связи с его призывом на военную службу, приложив документальное подтверждение факта призыва. Если такой документ мобилизованный не сможет предоставить сам, департамент должен запросить необходимые сведения в областном военкомате. Затем чиновники должны принять решение, причем постановлением правительства предусмотрено два варианта положительных решений.

Первый: признание проекта создания или развития хозяйства завершенным в случае, если средства гранта использованы в полном объеме, а в отношении грантополучателя в связи с мобилизацией осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности ИП или крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). При этом грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности. Второй вариант: возврат гранта в областной бюджет в неиспользованном объеме при прекращении регистрации ИП или КФХ. Проект в этом случае также признается завершенным, а фермер освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности.

Словом, ответственность мобилизованный фермер не должен понести в любом случае, но если освоить все средства он не успел, то неосвоенную часть все-таки придется вернуть в бюджет. В случае невозврата неиспользованных средств гранта в срок, указанный в уведомлении, департамент будет обязан взыскать такие средства в судебном порядке. Впрочем, департамент может и отказать в принятии решения о признании проекта завершенным – при несоответствии грантополучателя условиям, установленным правительственным постановлением. Тогда к фермеру будет применен обычный порядок принятия решений.

ИА “Орелград”