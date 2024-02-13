Неправомерный заказ на ремонт дороги вскрыли под Орлом

Управление ФАС вынесло решение по жалобе предпринимателя на сосковских чиновников.

Комиссия Орловского Управления ФАС России выдала администрации Сосковского района обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений. Ведомство предписало отменить все протоколы проведенной закупки на ремонт участка автомобильной дороги, внести изменения в извещение о закупке и провести процедуру определения поставщика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

«В настоящий момент предписание находится на стадии исполнения заказчиком, – рассказали в пресс-службе Орловского УФАС. – Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности должностного лица заказчика, допустившего правонарушение».

Как пояснили в ведомстве, такое решение было вынесено комиссией по жалобе, поступившей от одного из предпринимателей. Он заявил, что администрация Сосковского района провела электронный аукцион, победитель которого получал право на проведение ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 7,175 миллиона рублей. Предприниматель пожаловался на то, что заказчик, по его мнению, разработал извещение о проведении закупки, не соответствующее требованиям закона.

Из жалобы следовало, что чиновники вопреки постановлению правительства страны не установили дополнительные требования к участникам закупки. К таковым относятся, например, опыт исполнения различных договоров по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Кроме того, обычно в таких случаях участникам закупки необходимо подтвердить наличие опыта соответствующими документами: исполненным договором, актом выполненных работ, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию и так далее.

«Комиссией Орловского УФАС России было установлено, что в размещенной документации о проведении аукциона вышеуказанные дополнительные требования к участникам закупки отсутствовали, что является нарушение требований законодательства о контрактной системе», – отметили в пресс-службе УФАС, добавив, что жалоба предпринимателя была признана обоснованной.

ИА “Орелград”