Приставы на время «забыли» о долгах тысяч участников СВО

Исполнительные производства в отношении орловцев приостановлены.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области подсчитало, что в рамках мер поддержки участников специальной военной операции непосредственно в регионе приостановлено более 4,5 тысяч исполнительных производств. Речь идет об орловцах, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Пока они участвуют в СВО, меры принудительного исполнения в отношении них не применяются.

Это предусмотрено статьей 40 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Например, арест счетов или имущества по приостановленному исполнительному производству не производятся. Исполнительные производства приостанавливаются до устранения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления, т.е. на весь срок контракта или мобилизации.

Однако, как уточнили в пресс-службе ведомства, имеются некоторые исключения. Например, приостановлению не подлежат исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Задолженности по этим категориям будут продолжать взыскиваться.

«После заключения контракта для приостановления исполнительного производства необходимо направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство», – рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.

ИА “Орелград”