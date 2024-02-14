Орел сдает в аренду землю под спорткомплекс или бассейн

Участок расположен на улице Емлютина.

Электронный аукцион состоится 29 февраля. Площадь участка – 4,3 тыс. кв. м. Разрешенное использование – обеспечение занятий спортом в помещениях. На участке можно возвести спортивный клуб, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Максимальный процент застройки – 60%.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 203 500 рублей. Шаг аукциона – 36 105 рублей. Заявки на участие принимают до 26 февраля. Срок аренды – 7 лет и 4 месяца.

Отметим, аукцион впервые объявили летом 2023 года. Однако чиновники по каким-то причинам решили отказаться от его проведения.

ИА “Орелград”