В Орле робот будет искать причины трупного запаха в многоэтажке

Губернатор взял на себя организацию ликвидации коммунальных неприятностей.

Уже несколько прямых эфиров подряд к главе Орловской области обращаются жители дома №27 по улице 6-й Орловской дивизии. Андрею Клычкову пришлось самому организовать встречу чиновников и коммунальщиков с собственниками квартир.

«Сегодня была комиссия, – проинформировал губернатор 12 февраля. – С завтрашнего дня начнут работы, в том числе и робота возьмут для обследования трубопровода, посмотрят, кто затампонировал выход. Кстати, организация, которая, по нашему мнению, предположительно все это осуществляла, прекратила свою деятельность», – проинформировал Андрей Клычков.

Срок решения проблемы поставлен жесткий – 26 февраля, подчеркнул губернатор.

Подвал многоэтажки затапливает канализационными стоками. Трупный запах стоит в подъезде и квартирах. Жители множество раз жаловали в различные инстанции, но не смогли добиться результата. Проблема не в сетях дома, а за его пределами.

ИА “Орелград”