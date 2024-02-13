В орловском техникуме открыли новый учебно-производственный комплекс

13.2.2024 | 12:57 Новости, Образование

Студенты смогут изготавливать сувениры, помогать в реставрации музейных экспонатов.

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловском реставрационно-строительном техникуме также планируют наладить изготовление нестандартной мебели, ремонт деревянных предметов, реставрацию различных объектов и деревянных поверхностей, а также намерены создавать изделия  для храмов Орловской области.

Центр оснащен новыми инструментами и оборудованием, что способствует развитию сотрудничества с музеями и приобретению дополнительных профессиональных навыков студентами техникума, подчеркивает департамент образования Орловской области.

ИА “Орелград”


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