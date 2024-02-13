В орловском техникуме открыли новый учебно-производственный комплекс

Студенты смогут изготавливать сувениры, помогать в реставрации музейных экспонатов.

В Орловском реставрационно-строительном техникуме также планируют наладить изготовление нестандартной мебели, ремонт деревянных предметов, реставрацию различных объектов и деревянных поверхностей, а также намерены создавать изделия для храмов Орловской области.

Центр оснащен новыми инструментами и оборудованием, что способствует развитию сотрудничества с музеями и приобретению дополнительных профессиональных навыков студентами техникума, подчеркивает департамент образования Орловской области.

ИА “Орелград”