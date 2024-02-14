Администрация губернатора купит кресла 120 кг+

Сразу несколько тендеров на поставку мебели объявили в Орловской области.

Администрация губернатора и правительства Орловской области ищет поставщиков офисной мебели для своих нужд. На сайте госзакупок появилось сразу два таких извещения. В частности, ведомство планирует закупить 28 кресел, из которых пять должны быть предназначены для руководящего состава, а оставшиеся 23 кресла – для рядовых сотрудников. Соответственно, за кресла для начальников администрация губернатора готова выложить 181 375 рублей (по 36 275 рублей за единицу), за кресла для клеров – 190 670 рублей (по 8290 рублей за единицу).

Согласно техническому заданию, кресло для руководителя должно быть обито натуральной кожей. Сиденье должно быть мягким, с регулируемым поясничным упором. Цвет обивки закупаемых кресел должен быть черным – для стилистического единообразия. Максимальная нагрузка, которую должны выдерживать кресла для начальников, должна составлять не менее 120 килограммов. Данное требование организаторы закупки объясняют желанием увеличить срок службы кресел.

Кстати, максимальная нагрузка для клерков также должна составлять не менее 120 килограммов. Правда, обиты кресла для них должны быть текстилем, кроме того, рядовым сотрудникам, видимо, по статусу не положена регулировка поясничного упора.

В рамках второго тендера администрация губернатора планирует приобрести 15 деревянных шкафов для документов общей стоимостью 120 тысяч рублей, 30 офисных тумб общей стоимостью 247 тысяч рублей и 20 письменных столов почти за 80 тысяч рублей.

Кроме того, администрация губернатора потратит 119 500 рублей на покупку 50 флагов Российской Федерации и 50 флагов Орловской области. По условиям этой закупки, флаги должны быть изготовлены промышленным способом на территории РФ, что поставщику придется подтвердить документально. В готовых флагах не допускаются следующие пороки: дыры, просечки, прощипки, подплетины более 0,5 см, загрязненные и цветные нити, пятна более 0,5 см, недосеки более 0,2 см, заработка посторонних элементов, отрыв плохо приработанной основы, сукрутины более 10 см, забоины более 0,5 см, заметно выраженные полосы по основе и утку полотнища флага, разнооттеночность, ореолы на границах цветных полос (переход одного цвета на другой).

«Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации, – говорится в конкурсной документации. – Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением».

ИА “Орелград”