В Орловской области вновь сократилось число работников

Сокращение рабочей силы происходит на фоне сокращения безработицы.

В Орловской области, по данным статистического наблюдения за январь-ноябрь 2023 года, среднесписочная численность работников составила 195 тысячи человек. По подсчетам Орелстата, она уменьшилась по сравнению с январем-ноябрем 2022 года на 3 тысячи человек, или на 1,5 процента. Тем самым в регионе была продолжена не самая позитивная тенденция сокращения численности сотрудников предприятий и организаций, неоднократно отмеченная в 2023 году и в предыдущие годы.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в ноябре 2023 года составила 155,4 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест, – следует из информации Орелстата. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,1 тысячи человек».

При этом аналитики отмечают, что по сравнению с октябрем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,4 процента. В ноябре 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – ровно 2 процента.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в 2023 году в органы службы занятости Орловской области в поиске подходящей работы обратились 7 тысяч человек. Для сравнения, годом ранее число обратившихся превысило 11,6 тысяч человек. В 2023 году статус безработного получили 4,7 тысячи орловцев, годом ранее – 6,5 тысячи. В ведомстве также отмечают, что в регионе значительно выросло число заявленных в органы службы занятости вакансий: 11,3 тысячи единиц по состоянию на 1 января 2024 года.

«Лидирующие позиции по потребности в работниках занимают обрабатывающие производства (2,8 тысячи вакансий), учреждения здравоохранения и социальных услуг (1,6 тысячи вакансий), сельскохозяйственные предприятия (1,1 тысячи вакансии), организации сферы торговли (более 800 вакансий), – перечислили в пресс-службе губернатора. – В целом для одного безработного сейчас на рынке труда имеется 8 вакантных рабочих мест».

ИА “Орелград”