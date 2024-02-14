Директора ЭкоПолиса оштрафовали

Мусоросортировочный комплекс под Орлом нарушает технологии.

Прокуратура региона выявила, что транспортировщиками твердых коммунальных отходов производилась их разгрузка на карты полигона без предварительной сортировки. Это противоречит требованиям законодательства об охране окружающей среды и законодательству в сфере обращения с ТКО.

Генеральный директор ЭкоПолиса оштрафован на 33 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Представления от прокуратуры также получили руководитель департамента ЖКХ Орловской области, и регоператор «Зеленая роща».

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в ЭкоПолисе. Руководитель же комплекса объяснял сваливание отходов дефицитом кадров и большим объемом мусора из-за проблем у перевозчиков. Леонид Березин заверил, что ТБО будут сортировать, а остатки – прессовать и уже брикетами складывать на полигон, как и предусмотрено технологией.

ИА “Орелград”