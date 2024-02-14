Директора ЭкоПолиса оштрафовали

14.2.2024 | 14:48 Важное, ЖКХ, Новости

Мусоросортировочный комплекс под Орлом нарушает технологии.

Фото: vk.com/cives.orel

Прокуратура региона выявила, что транспортировщиками твердых коммунальных отходов производилась их разгрузка на карты полигона без предварительной сортировки.  Это противоречит требованиям законодательства об охране окружающей среды и законодательству в сфере обращения с ТКО.

Генеральный директор ЭкоПолиса оштрафован на 33 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Представления от прокуратуры также получили руководитель департамента ЖКХ Орловской области, и регоператор «Зеленая роща».

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в ЭкоПолисе.  Руководитель же комплекса объяснял сваливание отходов дефицитом кадров и большим объемом мусора из-за проблем у перевозчиков. Леонид Березин заверил, что ТБО будут сортировать, а остатки – прессовать и уже брикетами складывать на полигон, как и предусмотрено технологией.

ИА “Орелград”


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