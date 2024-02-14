День памяти воинов-«афганцев» пройдет в Орле

Областная библиотека проведет мероприятие «Афганистан – наша память и боль» (12+).

В Орле 14 февраля в 13.00 в Областной библиотеке им. И.А. Бунина пройдет день памяти «Афганистан – наша память и боль». Как пояснили организаторы, мероприятие будет приурочено к 35-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Для гостей уже подготовлены тематические видеоматериалы о боевых действиях в Афганистане. Также на мероприятии прозвучат отрывки из писем солдат, не вернувшихся с той войны.

«К этой знаменательной дате подготовлена книжная выставка «Трагедия и доблесть Афганистана», – добавили в областной библиотеке имени Бунина. – Она познакомит с материалами, в которых ученые, политологи, военные эксперты представляют широкое полотно трагических событий тех лет, анализируют историю вопроса, роль и место России как участника конфликта. На выставке представлены также публикации непосредственных участников боевых действий: дневники, мемуары, публицистические очерки».

В мероприятии примут участие воины-интернационалисты – участники боевых действий в Афганистане. Они поделятся с гостями своими воспоминаниями и ответят на их вопросы. Согласно открытым данным, более двух тысяч жителей Орловской области выполняли интернациональный воинский долг в Афганистане, 43 из них, к сожалению, погибли. Более 200 орловцев были награждены боевыми орденами и медалями, некоторые из них посмертно.

«Сколько бы ни прошло лет, но память о героической и трагической афганской войне навсегда останется в душе тех, чья юность была опалена войной и жарким солнцем, в сердцах тех, кто потерял в этой войне своих близких, – говорят в «Бунинке». – Советские солдаты, совсем еще мальчишки, выполняя интернациональный долг в далеком Афганистане, проявили мужество, стойкость, отвагу и героизм. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, они сохранили верность воинской присяге».

ИА “Орелград”