В Дмитровске бухгалтер записала дочь в «мертвые души»

Бюджетному учреждению нанесен ущерб на миллион рублей, сообщает орловский СКР.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по материалам УФСБ и УМВД региона. Предварительно установлено, что главбух в 2019 году устроила в «ЦСОН Дмитровского района» дочь на должность инженера-электронщика. Хотя девушка реально не выполняла работу, вознаграждение за труд ей начислялось регулярно.

«В настоящее время в отношении подозреваемой и иных лиц проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Напомним, в октябре 2023 году в суд направлено дело о присвоении в администрации Кудиновского сельского поселения Должанского района. Главбух вносила в платёжные документы заведомо ложные сведения, завышая положенные ей денежные выплаты. Ущерб бюджету оценили в 270 тысяч рублей.

ИА “Орелград”