Небезопасную брянскую древесину заметили в Орле

Партия древесины поступила на Орловщину без карантинных сертификатов.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, специалисты этого ведомства в рамках мониторинга за соблюдением обязательных требований выявили сразу два случая ввоза пиломатериалов хвойных пород на территорию Орловской области с нарушением требований законодательства. Это были так называемые мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. По их результатам нарушителям уже объявлено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Выявить их удалось благодаря государственным информационным системам, позволяющим отслеживать происхождение и движение товаров. В данном случае специалисты ТУ Россельхознадзора проанализировали сведения, содержащиеся в ФГИС «Аргус-Фито» и ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней». Мониторинг показал, что лесопродукция объемом 1113,79 кубометров была завезена в Орловскую область из соседней Брянской области.

Она поступила из ГКУ ОО «Клетнянское лесничество» Клетнянского района. В последнем, как объяснили специалисты, установлена карантинная фитосанитарная зона по вредителям леса, а именно жукам рода Monochamus Degean: большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу и черному сосновому усачу. Растительную продукцию с таких территорий вывозить можно, но только после ее тщательного осмотра специалистами и оформления карантинных сертификатов, подтверждающих ее безопасность.

В данном случае брянская древесина была завезена на Орловщину без оформления карантинных сертификатов.

«Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов», – отметили в ТУ Россельхознадзора.

ИА “Орелград”