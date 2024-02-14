Долги орловского бизнеса упали ниже отметки в 100 миллиардов рублей

Орловские предприятия сумели заметно сократить задолженность перед кредиторами.

В Орловской области кредиторская задолженность предприятий и организаций на конец ноября 2023 года составила 97,748 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,798 миллиарда рублей, или 2,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, на конец ноября 2022 года просроченные обязательства перед кредиторами у орловского бизнеса составляли 4,3 процента, на конец октября 2023 года – 2,8 процента. Такие данные приведены в докладе Орелстата о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-ноябре 2023 года.

Отметим, что данная статистика не учитывает представителей малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, а также любые финансовые организации. Из отчета следует, что орловскому бизнесу удалось опуститься ниже психологического порога долга в 100 миллиардов рублей, который был преодолен месяцем ранее. Так, на конец октября 2023 года кредиторская задолженность составляла 100,723 миллиарда рублей, увеличившись почти на один миллиард рублей по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако в ноябре сумма долгов перед деловыми партнерами у орловских предприятий и организаций сократилась сразу на 3 миллиарда рублей. Показатель ниже был зарегистрирован только в августе 2023 года, когда на конец указанного месяца кредиторская задолженность в регионе оценивалась аналитиками в сумме 96,491 миллиарда рублей. Кстати, сумма просроченных долгов на тот момент времени составляла 2,485 миллиарда рублей. Добавим, что текущая задолженность орловского бизнеса перед поставщиками и подрядчиками составляет 50,539 миллиарда рублей, перед государственными внебюджетными фондами – 2,217 миллиарда рублей, по платежам в бюджеты разного уровня – 5,777 миллиарда.

Что касается дебиторской задолженности, то она на конец ноября 2023 года составила 94,585 миллиарда рублей. По подсчетам Орелстата, просроченная доля составляет 1,443 миллиарда рублей, или 1,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. Для сравнения, доля «просрочки» по состоянию на конец ноября 2022 года составляла 2,5 процента от всей суммы дебиторской задолженности, по состоянию на конец октября 2023 года – 1,5 процента. При этом текущая задолженность покупателей и заказчиков перед орловским бизнесом составляет 51,847 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 1,289 миллиарда.

ИА “Орелград”