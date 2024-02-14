В Орле за миллион отдают участок под многоквартирный дом

14.2.2024 | 8:08 Новости, Строительство, Экономика

Строительство планируется в районе «Линии» на Карачевском шоссе.

Город сдает в аренду участок площадью 3 тыс. кв. м на улице Коллективной. Целевое назначение – строительство многоквартирного дома этажностью не выше восьми этажей. Срок аренды – 4 года и 10 месяцев. Максимальный процент застройки установлен на уровне 30% (для восьмиэтажного здания).

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок определен в размере 1 030 000 рублей. Шаг аукциона – 30 900 рублей. Заявки на участие в отборе принимают до 11 марта. Рассмотрят их и определят победителя днем позже.

Отметим, на улице Коллективной  уже построили один пятиэтажный дом – №3. Сначала участок получило муниципальное УКС. Далее данную площадку выкупило ООО «Спецстрой». В соцсетях по этому объекту также фигурирует застройщик «Титан».

ИА “Орелград”

 


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