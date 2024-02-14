Правила сноса деревьев утвердили во Мценске

Решение о сносе будет приниматься после визуального осмотра растений специальной комиссией.

Администрация Мценска утвердила положение об упорядочении работ по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений на территории города. Согласно ему, оценка состояния зеленых насаждений проводится путем осмотра зеленых насаждений комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации города. Осмотр лиственных насаждений проводится во время вегетационного периода с момента распускания до опадания листвы. Плановый весенний осмотр будет проводиться ежегодно в конце апреля для проверки состояния деревьев, кустарников, газонов и цветников. Плановый осенний осмотр намечен на сентябрь. Он должен проводиться по окончании вегетации растений, для проверки готовности озелененных территорий к зиме.

Кроме плановых осмотров может проводиться оперативный осмотр по заявлениям граждан и юридических лиц, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами, например, после ливней, сильных ветров и снегопадов. Осмотр проводится по визуальным признакам: по качественному состоянию, наличию признаков аварийности, отнесению к инвазионным видам и на соответствие требованиям СНиП. Новое постановление вводит целую градацию деревьев по степени их состояния – от хорошего до неудовлетворительного.

По результатам осмотров обязательно должны составляться акты, ведь на их основании затем будет приниматься решение о судьбе каждого дерева. Постановление, в частности, вводит правила сноса зеленых насаждений. Он должен производиться с последующей уборкой территории, восстановлением благоустройства на месте сноса и вывозом мусора. Такие работы должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности и культуры производства на рабочих местах «с целью недопущения создания угрозы жизни и здоровью людей, функционированию зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».

Кстати, документом допускается проведение работ по сносу зеленых насаждений без предварительного оформления разрешительных документов при проведении неотложных аварийных, ремонтно-восстановительных работ с последующим оформлением документов в течение 10 дней. Отметим, что в Мценске будет предусмотрено компенсационное озеленение. Оно является обязательным для заинтересованных лиц во всех случаях вырубки зеленых насаждений.

Однако есть и широкий список исключений, в который попали: работы, финансируемые за счет средств городского бюджета; обрезка крон при выполнении работ по их содержанию; работы по обрезке и сносу зеленых насаждений в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры; снос и обрезка ликвидации чрезвычайных ситуаций или для обеспечения безопасности дорожного движения; снос и обрезка целях обеспечения нормативного светового режима в помещениях, затеняемых деревьями; снос и обрезка зеленых насаждений, расположенных в нарушение действующих строительных норм и правил, аварийных деревьев. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки деревьев и кустарников, но не позднее года с момента вырубки.

ИА “Орелград”