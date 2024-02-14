Из Орловской области выдворили 80 нелегальных мигрантов

До границы иностранцев сопроводили орловские судебные приставы.

В 2023 году орловские судебные приставы выдворили за пределы Российской Федерации 80 граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, нарушивших правила пребывания на территории нашего государства. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП. В ведомстве напомнили о том, что выдворение незаконных мигрантов является одной из задач и функций службы. Заключается оно в оформлении документов, препровождении до пункта пропуска через государственную границу РФ и официальной передаче нелегального мигранта пограничной службе ФСБ.

«Иностранные граждане были признаны виновными в нарушение правил въезда, режима пребывания в Российской Федерации, либо в незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории нашей страны, – так в пресс-службе УФССП объяснили причины выдворения 80 нелегальных мигрантов. – В соответствии с судебными решениями они были наказаны принудительным выдворением за пределы РФ. Теперь в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации выдворенным иностранцам закрыт. В случае если нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, то им грозит уже уголовная ответственность».

Ранее начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков также озвучил цифры по мигрантам. В своем итоговом докладе он отметил, что в 2023 году в регионе были сняты с миграционного учёта в связи с установлением факта фиктивности 225 иностранных граждан. Также было принято решение о депортации 73 иностранных граждан, а въезд в нашу страну был закрыт 240 иностранцам. По нарушениям в сфере миграции за год было возбуждено 58 уголовных дел.

«Повышенное внимание уделялось миграционным процессам, – подчеркнул Юрий Савенков. – В настоящее время на территории области находится 7769 иностранных граждан, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. В рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Регион – магистраль», два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2023». Выявлено около 2 тысяч административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности».

ИА “Орелград”