Масленицу в Орле отметят в день выборов президента

Праздничная торговля будет организована сразу в двух главных парках.

Городской парк культуры и отдыха и Детский парк практически одновременно издали извещения об организации праздничной торговли 17 марта 2024 года. Они изданы во исполнение постановлений администрации города Орла. Речь идет о проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица». Отметим, что провожать зиму орловцы будут в день выборов президента России, которые также назначены на 17 марта 2024 года. Городской парк культуры и отдыха отведет 20 мест площадью 4 квадратных метра под торговлю изделиями народных промыслов, 8 мест – под торговлю игрушками и сувенирами, 15 мест – под кондитерские изделия, безалкогольные напитки и мороженое.

Под выездные объекты общественного питания будет отведено 6 мест площадью до 40 квадратных метров каждое. В зависимости от специализации стоимость размещения одного объекта праздничной торговли за 1 день работы варьируется от 892 до 17 836 рублей. В извещении также отмечено, что возможна отмена праздничной торговли на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» по независящим от организатора обстоятельствам, связанных с исполнением решений регионального Оперативного штаба.

В Детском парке 17 марта планируется работа 15 торговых мест. По пять мест площадью по 4 квадратных метра каждое будет отведено под игрушки и сувениры (стоимость работы такого объекта составляет 15 466,9 рубля в день), кондитерские изделия, поп-корн, сладкую вату, мороженое и напитки (9666,82 рубля в день). Еще пять мест площадью до 25 квадратных метров каждое в Детском парке отведут под выездные объекты общественного питания, в этом случае за право работы торговцам надо будет заплатить 10 788,86 рубля.

Оба извещения об организации праздничной торговли являются публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории парков представляют собой договоры присоединения. Заключаться они будут с первыми откликнувшимися на извещения торговцами до тех пор, пока не закончатся свободные торговые места.

ИА “Орелград”