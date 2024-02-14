Почти 15 тысяч орловцев пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Статистикой поделился Портал Орловской области.

По состоянию на 8 февраля приложением пользуются 14874 жителя региона. Самой популярной функцией является передача данных счетчиков. Также граждане активно оплачивают коммуналку и обращаются к управляющим компаниям по вопросам текущего ремонта. В целом приложение обладает широким функционалом – от общения в домовых чатах, до просмотра отчетов УК.

Авторизация проходит через «Госуслуги». Внедрению мобильной платформы проводят Минстрой и Министерство цифрового развития России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

ИА “Орелград”