Облсуд рассмотрел дело орловских полицейским, сломавших руку задержанному

Защита просила отменить наказание, а обвинение требовало его ужесточения.

В ноябре 2023 года вынесен приговор районным судом. Экс-правоохранители признаны виновными в превышении должностных полномочий. Исполняя обязанности сотрудников УМВД, они задержали орловца, которого подозревали в краже мобильного телефона из салона связи. В отделении мужчина получил закрытый перелом руки. Полицейские вину не признали. Однако суд нашел, что превышение полномочий подтверждается доказательствами. Обвиняемые получили по три года лишения свободы, запрет занимать определенные должности, также они лишены званий.

Защитники просили суд апелляционной инстанции приговор отменить ввиду отсутствия события преступления. Государственный обвинитель потребовал увеличить срок заключения до пяти лет. Аргументируя это данными об их личностях обвиняемых, количеством и локализацией ударов потерпевшему.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда, проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы, оставила приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения, сообщает пресс-служба.

ИА “Орелград”