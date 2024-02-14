В Орле состоится бал

Орловская епархия проводит Сретенский бал православной молодежи (12+).

Бал состоится 25 февраля в театре имени И.С. Тургенева. Мероприятие приурочено к Международному дню православной молодежи (отмечается 15 февраля) и проводится с целью знакомства с балом как формой досуга.

В программу включены исторические и социальные танцы, игры. Зрителями бала могут стать все желающие.

Организаторы – молодежный отдел Орловской епархии и благочиние храмов Орловского округа, партнеры – Орловский государственный институт культуры и театр Тургенева, студия танцев «Династия».

Начало мероприятия в 14.00.

ИА “Орелград”