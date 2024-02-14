Орелготеплоэнерго наказали за нарушение прав граждан

14.2.2024 | 13:56 ЖКХ, Новости

У организации отсутствовал прием платежей наличными и без комиссии.

Фото: ИА «Орелград»

Проверку по факту нарушения прав граждан в сфере ЖКХ провела прокуратура Заводского района. Поводом послужило обращение жителя Орла.

Собственники и наниматели помещений в доме №11 по улице Достоевского напрямую платят АО «Орелготеплоэнерго» за отопление. В нарушение действующего законодательства организацией не была обеспечена возможность потребителям коммунальных услуг осуществлять оплату наличными денежными средствами без дополнительного комиссионного сбора, выяснили прокуроры.

В отношении Орелготеплоэнерго было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения компании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящий момент нарушения устранены, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИА “Орелград”


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