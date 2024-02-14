Житель Глазуновки засудил дорожников за разбитый автомобиль

Машина орловца наехала на плохо закрытый канализационный люк.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел исковые требования жителя поселка Глазуновка к МКП «Эконом-Сервис» о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием и судебных издержек. Как пояснили в пресс-службе суда, ария произошла в конце сентября 2023 года. Из иска следовало, что в тот день истец двигался по улице Советской на своем автомобиле. Он не заметил и совершил наезд на канализационный люк, «который не был надлежащим образом закреплен и открылся в момент наезда на него».

В результате ДТП автомобиль колесом угодил в открытый люк и получил механические повреждения. В суде автовладелец представил результаты экспертизы. Согласно ей стоимость восстановительного ремонта составила 46 100 рублей. Кроме того, он указал, что величина утраты товарной стоимости составляет 9 835,70 рублей, а расходы за проведение экспертизы оценил в 8500 рублей. Истец подчеркнул, что ответчик в добровольном порядке ущерб ему не возместил и потребовал возмещения в судебном порядке.

«Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о взыскании материального ущерба, причиненного истцу в результате дорожно-транспортного происшествия с МКП «Эконом-Сервис» Глазуновского района как непосредственного причинителя вреда, – пояснили в пресс-службе райсуда. – Материальный ущерб причинен истцу в результате ненадлежащего выполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию люка смотрового колодца, расположенного на участке дороги по улице Советская поселка Глазуновка, который находится в ведении «Эконом-Сервис».

Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика расходы по проведению экспертизы, поскольку истец понес их до предъявления иска в суд. Затраты в размере 8500 рублей будут взысканы с МКП «Эконом-Сервис» в полном объеме, решил суд, поскольку они относятся к оценке стоимости ремонта поврежденного транспортного средства и являются необходимыми. К тому же они были понесены истцом в связи с нарушением его права на полное возмещение причиненного ему вреда. Отметим, что решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”