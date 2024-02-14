Производителей плодов и ягод на Орловщине поддержат рублем

Им возместят часть затрат на содержание плодово-ягодных насаждений.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений. Поддержка положена только сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая переработчиков и индивидуальных предпринимателей. Новый порядок не распространяется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Финансирование будет обеспечено в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Субсидии призваны компенсировать аграриям затраты на посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники, в том числе на установку шпалеры или противоградовой сетки, раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная с года закладки. Ставки субсидий будут рассчитываться по нескольким формулам в расчете на 1 га площади закладки или ухода за садами. Получатели субсидий должны будут заключить соглашения с департаментом сельского хозяйства, в том числе дать обязательства по достижению ряда целевых показателей.

Обязательным условием, например, является закладка многолетних насаждений площадью не менее 1 гектара в год – для получения возмещения части затрат на нее. Обязательно использование качественного посадочного материала: показатели сортовых и посевных качеств должны удовлетворять перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства РФ. Не менее важно использование при закладке садов интенсивного типа посадочного материала, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, научными и образовательными организациями на территории Российской Федерации.

Кроме того, соискателей будут проверять. Например, субсидия не положена в случае, если владелец сада в предшествующем году был привлечен к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков. По условиям, размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. Предоставляться они будут по результатам отбора.

ИА “Орелград”