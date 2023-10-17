Экс-главбух сельского поселения обвиняется в хищении

17.10.2023 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Орловчанка нанесла ущерб в 270 тысяч рублей.

Администрация Кудиновского сельского поселения. Фото: admindolgan.ru

Такова текущая версия. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение). Обвиняемая – женщина, ранее занимавшая должность главного бухгалтера администрации Кудиновского сельского поселения Должанского района.

По версии следствия, в период с января 2020-го по июль 2022-го орловчанка, пользуясь своим служебным положением, вносила в платёжные документы заведомо ложные сведения. Фактически она завышала суммы якобы положенных ей денежных выплат. Таким образом женщине удалось «прикарманить» около 270 тысяч рублей – из средств бюджета сельского поселения.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ливенский районный суд», — уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в посёлке Знаменка Орловского муниципального округа заведующая магазином присвоила доверенные ей 150 тысяч.

ИА «Орелград»


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