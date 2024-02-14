В Кромах жители пожаловались на невкусную воду

По факту обращения в райцентре была проведена проверка.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели проверку по обращению жителя поселка Кромы, который пожаловался на подачу коммунальщиками некачественной воды. Результаты проверки затем были рассмотрены в суде, поскольку эксперты выявили нарушения и потребовали их устранить. Как сообщили в пресс-службе Кромского района, иск сотрудники Роспотребнадзора подали к муниципальному казенному предприятию «Кромской Акваснаб».

«Истец произвел отбор проб питьевой воды из разводящей сети водопровода домовладения гражданина, подавшего обращение, а также из артезианской скважины поселка городского типа Кромы, – сообщила пресс-служба суда. – Пробы воды были направлены для проведения экспертизы, которая установила их несоответствие требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В частности, местная вода не вписалась в санитарные нормы по органолептическим показателям (запаху, привкусу вкусу и мутности) и по содержанию общего железа. Ресурсоснабжающей организацией, которая отпускает питьевую воду жителям поселка Кромы, является вышеупомянутый «Кромской Акваснаб». Истец потребовал обязать эту компанию привести качество питьевой воды в разводящей сети водопровода в соответствие с требованиями СанПиН.

Суд изучил представленные материалы, в том числе экспертную оценку местной воды. В результате исковые требования были удовлетворены Суд обязал коммунальщиков осуществлять подачу жителям, проживающим в поселке Кромы, питьевой воды, соответствующей нормативам по запаху, привкусу и вкусу, мутности и содержанию общего железа. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как уже сообщал «Орелград», ранее в Орловской области была проведена инвентаризация объектов питьевого водоснабжения. В результате были выявлены муниципальные образования, качество питьевого водоснабжения в которых не соответствует установленным требованиям. Основной причиной является значительный моральный и физический износ сетей. Но эксперты указали и на такую проблему, как отсутствие станций обезжелезивания и умягчения. Последние способны решить проблемы снижения содержания в питьевой воде окислов железа, ионов жесткости, общей минерализации, характерные для региона в связи с особенностью химического состава воды в подземных горизонтах.

В ходе инвентаризации было установлено, что наибольшее количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую показателям качества и безвредности, проживает в Орле – 26,1 тысячи человек. В Кромском районе, по данным инвентаризации, некачественной питьевой водой вынуждены пользоваться порядка 9,2 тысячи человек.

ИА “Орелград”