В Орле простились с участником СВО

14.2.2024 | 12:32 Новости, СВО

Давлата Курбонова похоронили 12 февраля на Наугорском кладбище.


Он родился 8 сентября 2003 года в городке Шайдон Республики Таджикистан. В 2021 окончил школу. Поступил в один из колледжей Орла. Давлат с самого детства мечтал стать солдатом, рассказывают близкие. Поэтому оставил колледж и решил вступить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
8 декабря 2023 года он отправился служить.

«Через месяц, в результате атаки ВСУ беспилотным летательным средством, он отправился в свой последний путь, став мучеником», – рассказали в Орловском региональном представительстве Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев.

«Его душа была проникнута несокрушимым мужеством и решимостью, – подчеркнул региональный председатель орловского ВКУУ Ибрагим Алимов. – Вместе с тем, светлое лицо Давлата, его забота о близких и преданность родным всегда были вдохновляющим теплом для наших сердец».

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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