Орловцев попросили отказаться от прогулок по парку

14.2.2024 | 12:22 ЖКХ, Новости

И попросили отнестись с пониманием.

Фото: Орловский гидрометцентр

Погода в ближайшие двое суток ожидается без существенных изменений, информирует группа «Городской Парк Культуры и Отдыха». Сохраняются условия для образования гололёда и гололедицы.

«Просим: откажитесь от прогулок по парку! Благодарим за понимание!»

Орловцев призывают к осторожности и рекомендуют звонить по номеру 112, если возникнут чрезвычайные происшествия.

С первыми последствиями ледяного дождя Орловская область столкнулась 12 февраля. Скользкой коркой покрылись дороги, тротуары, лестницы и мосты. Губернатор Андрей Клычков нацелил департамент ЖКХ, профильные предприятия на активную работу, в том числе применять больше соли.

ИА “Орелград”


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