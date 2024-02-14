Орловцев попросили отказаться от прогулок по парку

И попросили отнестись с пониманием.

Погода в ближайшие двое суток ожидается без существенных изменений, информирует группа «Городской Парк Культуры и Отдыха». Сохраняются условия для образования гололёда и гололедицы.

«Просим: откажитесь от прогулок по парку! Благодарим за понимание!»

Орловцев призывают к осторожности и рекомендуют звонить по номеру 112, если возникнут чрезвычайные происшествия.

С первыми последствиями ледяного дождя Орловская область столкнулась 12 февраля. Скользкой коркой покрылись дороги, тротуары, лестницы и мосты. Губернатор Андрей Клычков нацелил департамент ЖКХ, профильные предприятия на активную работу, в том числе применять больше соли.

ИА “Орелград”