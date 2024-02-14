На Орловщине построят и отремонтируют 14 километров водоводов

Такие планы на 2024 год у администрации региона.

Модернизация объектов коммунального комплекса позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере населению Колпнянского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны, информирует Портал Орловской области.

В 2023 году отремонтировано 12 объектов водоснабжения. Также в минувшем году одобрена заявка региона на получение специального казначейского кредита на развитие коммунальной инфраструктуры. Орловская область вложит около 1 миллиарда рублей в восьмикилометровый водовод. Он пройдёт по Машиностроительной улице до городской границы, затем – по землям Орловского муниципального округа, далее вернётся на Карачевское шоссе. Чиновники сообщали, что работы должны завершить в 2024 году.

ИА “Орелград”