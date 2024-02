Орловские ученые изучили влияние хатха-йоги на кровоток

Исследование провели научные работники ОГУ имени И.С. Тургенева.

Исследование орловских ученых опубликовано в журнале Journal of Science in Sport and Exercise. Авторский коллектив выпустил ее под названием «Effects of Voluntary Changes in Minute Ventilation on Microvascular Skin Blood Flow». Как пояснили в ОГУ, исследование провела команда сотрудников Орловского научно-технологического центра биомедицинской фотоники, Санкт-Петербургского института восточных методов реабилитации, Научно-производственного предприятия «ЛАЗМА» и Лаборатории клеточной нейробиологии Института биофизики клетки РАН. Целью работы было изучение влияния хатха-йоги на периферический кровоток.

«Полное дыхание, выполняемое по техникам хатха-йоги, активно используется в тренировочном процессе спортсменов для повышения устойчивости к гипоксии, а также при реабилитации пациентов после заболеваний респираторной системы, в том числе и коронавирусной инфекции, – пояснили в Орловском государственном университете имени Тургенева. – Опубликованная статья посвящена изучению влияния таких дыхательных упражнений с уменьшением и увеличением минутного объема дыхания при соответствующих изменениях газообмена на периферический кровоток, спирометрию и газовый анализ в анатомически различных областях: коже лба, пальцев рук и ног».

В рамках исследования были проведены испытания с участием добровольцев. В результате ученые выяснили, что 5-минутные практики полного дыхания у опытных добровольцев приводят к аналогичным изменениям параметров микроциркуляции, а именно к увеличению кожной перфузии крови во всех областях, а также увеличению питательного (нутритивного) кровотока только в конечностях, пальцах рук и ног.

Кроме того, было установлено, что уменьшение минутного объема дыхания приводит к увеличению амплитуд эндотелиальных и нейрогенных колебаний в период восстановления. А увеличение минутного объема дыхания приводит к увеличению амплитуд нейрогенных колебаний в течение того же периода. Также исследовательская команда пришла к выводу, что изменения в вентиляции легких и соответствующие сдвиги в газообмене влияют на активные механизмы регуляции микроциркуляции крови. Эта стимуляция происходит посредством эндотелиальных механизмов при снижении минутного объема дыхания при гипоксии и гиперкапнии, а также нейрогенных механизмов как при повышенной, так и при пониженной вентиляции легких.

«Изучение особенностей микроциркуляции крови во время дыхательных упражнений и их взаимосвязи полезно как для получения фундаментальных знаний о доставке кислорода к биологическим тканям при различных режимах дыхания, так и для оценки эффективности дыхательных упражнений в спортивных тренировках и реабилитации», – резюмируют в ОГУ, добавив, что исследование было проведено при поддержке Российского научного фонда.

