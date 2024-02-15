Энергетики из соседних областей помогают орловским коллегам

Максимальное количество нарушений электроснабжения в 12 муниципалитетах.

Свет за минувшие сутки исчезал в 67 населенных пунктах. Более сорока бригад ПАО «Россети Центр» устраняли неполадки в Орловском округе, Знаменском, Ливенском, Болховском и еще восьми районах. Также задействованы пять бригад подрядных организаций.

Дополнительно привлечены 15 бригад из Брянска, Липецка, Калуги и Курска, сообщает Портал Орловской области.

Ранее департамент ЖКХ региона информировал, что установлен особый контроль за работой социально значимых объектов. Есть резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости.

ИА “Орелград”