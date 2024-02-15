В Орле прошел митинг памяти

На Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

14 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов за рубежом. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

Председатель горсовета Орла Василий Новиков отметил, что мы всегда будем ценить интернациональный подвиг наших воинов.

«Разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на той войне родных и близких, мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам тех событий».

Перед участниками митинга также выступили ветераны боевых действий в Афганистане Игорь Цуканов и Александр Ветров.

ИА “Орелград”