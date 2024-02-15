Правительство попросили отменить НДФЛ на скромные доходы

Если граждане получают не более 30 тысяч рублей в месяц.

Инициатива направлена в Правительство Российской Федерации 15 февраля фракцией ЛДПР в Госдуме. Политики предложили освободить от уплаты НДФЛ граждан, если сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, подчеркнул, что цены в магазинах, тарифы ЖКХ, стоимость лекарств растут с большой скоростью.

«Достаточно простого расчёта, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остаётся без копейки, живёт от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно», – заявил Леонид Слуцкий.

По данным статистики, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по России за май 2023 года составила 20 812,51 рубля. При этом 53,7% россиян имеют доход ниже 27 тысяч рублей в месяц. Налоговая нагрузка в 13% для такой категории граждан является существенным бременем.

В ЛДПР уверены, что освобождение людей с годовым доходом, не превышающим 360 000 рублей, от уплаты НДФЛ станет ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан, будет способствовать улучшению их уровня жизни, а также повышению экономической активности в стране.

Отметим, главным источником доходов бюджета Орловской области является именно НДФЛ. За счет простых граждан собирают около 42% всех собственных налоговых доходов казны. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций около 47 тысяч рублей. При это в регионе около 10,8% жителей имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума. А стоимость набора из 24 видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за последние два месяца увеличилась на 2,3% и составила 4997 рублей.

ИА “Орелград”