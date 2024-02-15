Инвестор не отступился от возрождения зала «Юбилейный» в горпарке Орла

Подготовкой к проектированию заняты сразу три организации.

Концессионное соглашение на киноконцертный зал «Юбилейный» было заключено между администрацией Орла и ООО «Космополис» в ноябре 2022 года. «Орелград» решил узнать, как продвигается реализация.

«Администрацией города Орла на постоянной основе проводится контроль за соблюдением концессионером условий соглашения, – ответили на наш запрос. – 15.01.2024 концессионер сообщает, что в настоящее время ведутся работы по подготовке к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта <…>. Работа ведется с тремя организациями, осуществляющими проектировочные работы», – сообщили в администрации Орла.

Чиновники подчеркнули, что ПСД должна быть готова не позднее 10 ноября 2025 года. Срок реконструкции и начало осуществления деятельности концессионером – не более восьми лет с момента подписания соглашения. Сумма инвестиций – 77,1 млн рублей. Общий срок действия соглашения – 49 лет.

Напомним, в 2019 году Орел отдал в концессию баню №4. ООО «Технодом» дважды добивалось продления сроков исполнения обязательств. В итоге соглашение было расторгнуто «по соглашению сторон». Здание в центре Орла продолжает рушиться.

ИА “Орелград”