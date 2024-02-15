Орел сдает в аренду участок за “Привалом”

15.2.2024 | 7:14 Новости, Экономика

Администрация города проводит электронный аукцион.

В аренду планируют передать участок площадью 1,7 тыс. кв. м на Карачевском шоссе. Разрешенное использование земли – обслуживание и перевозка пассажиров. Максимальный процент застройки для нежилых объектов – 60%. Предполагаемый срок аренды – 4 года и 10 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок установлен в размере 405 200 рублей. Шаг аукциона – 12 156 рублей. Заявки принимают до 13 марта, днем позже подведут итоги отбора, указано на сайте администрации Орла.

ИА “Орелград”

 

 


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