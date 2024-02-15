Износ орловских сетей водоснабжения превысил 67 процентов

Областные власти оценили состояние коммунальной инфраструктуры.

Физический износ сетей водоснабжения Орловской области составляет 67,59 процента, объектов водозабора – 66,26 процента, объектов водоподготовки – 62,88 процента, водонасосных объектов – 41,33 процента. Об этом говорят результаты инвентаризации объектов питьевого водоснабжения, которые были проведены в регионе и на основании которых, как уже рассказывал «Орелград», в январе 2024 года правительство области актуализировало государственную программу повышения качества водоснабжения населения.

В ходе инвентаризации были выявлены муниципальные образования, качество питьевого водоснабжения в которых не соответствует установленным требованиям, в том числе вследствие значительного морального и физического износа. Проблемой также является отсутствие станций обезжелезивания и умягчения, способных решить проблемы снижения содержания в питьевой воде окислов железа, ионов жесткости, общей минерализации. Подобные проблемы характерны для региона в связи с особенностью химического состава воды в подземных горизонтах.

В качестве одного из примеров можно привести Кромской район, на территории которого имеются 62 подземных источника водоснабжения. Природное несоответствие качества местных подземных вод по содержанию железа специалисты связывают с распространением гидрохимических провинций Курской магнитной аномалии, а повышенный показатель жесткости воды, по их мнению, обусловлен спецификой литологического состава водовмещающих пород, представленных известняками.

«Территория Орловской области характеризуется природным несоответствием качества подземных вод, связанным с естественными аномалиями, – следует из приложения к правительственному постановлению. – По результатам лабораторных исследований в отдельных населенных пунктах Орловской области отмечается несоответствие питьевой воды установленным требованиям. Основными причинами несоответствия проб питьевой воды установленным требованиям являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа), высокий износ существующих водопроводных сетей и сооружений».

В целом на территории Орловской области насчитывается 1541 подземный источник водоснабжения и семь поверхностных. Общая протяженность централизованных сетей водоснабжения составляет 5499,85 км. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях оценивается примерно в 15,8 процента от поданной в сеть воды в год. Проведенная оценка состояния централизованных систем водоснабжения показала, что доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 92,7 процента населения Орловской области. В городах эта доля составляет 93,7 процента.

Кстати, согласно заявлению пресс-службы губернатора, в 2024 году в регионе отремонтируют и построят более 14 км сетей водоснабжения в рамках программы по обновлению и развитию коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере населению Колпнянского, Мценского и Троснянского районов, а также города Ливны.

«В 2023 году регионом успешно реализованы мероприятия федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на территориях Колпнянского, Мценского, Кромского районов и города Орла, – добавили в пресс-службе губернатора. – Было капитально отремонтировано 12 объектов водоснабжения и 10 объектов теплоснабжения. Заменено более 16 км сетей коммунальной инфраструктуры».

ИА “Орелград”