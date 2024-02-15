В Орле роддом поделят между поликлиникой и психдиспансером

15.2.2024 | 6:32 Медицина, Новости

В департаменте здравоохранения рассказали о планах на здания на 2-Посадской.

Фото: ИА “Орелград”

На запрос «Орелграда» ответил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Владимир Николаев. Чиновник уточнил, что в ходе присоединения роддома к НКМЦ здания передаются Центру.

«Далее рассматривается вопрос об открытии филиалов БУЗ ОО «Поликлиника №3» и БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» в помещениях БУЗ Орловской области «Городской родильный дом», – проинформировал Владимир Николаев.

Отметим, и поликлиника и психдиспансер расположены рядом и нуждаются в расширении площадей.

ИА “Орелград”

ИА “Орелград”

 


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