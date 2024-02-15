В Мценске ввели новую льготу, связанную с СВО

Местным работодателям предоставят отсрочку по аренде муниципального имущества.

Администрация Мценска распорядилась о предоставлении отсрочки внесения платы по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков. Новая льгота положена арендаторам, которые являются работодателями участников специальной военной операции. Как уже писал «Орелград», ранее аналогичную льготу на региональном уровне ввело областное правительства. Однако она касается только государственного имущества и земли. Муниципалитеты сами решают, вводить ли аналогичные льготы у себя. В Мценске сделали это одним из первых.

Управлению по муниципальному имуществу города уже поручено предоставить отсрочку уплаты арендной платы, в случае если работники арендатора призваны на военную службу по мобилизации или проходят военную службу по контракту, участвуя в СВО. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы осуществляется при соблюдении ряда условий. В частности, это зависит от штатной численности работников и количества работников, участвующих в данный момент в СВО.

Обязательным условием является то, что арендатор должен оказывать ежемесячную материальную помощь всем своим работникам – участникам СВО. Кстати, работодатель должен подтвердить это документально. Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на срок, указанный арендатором в заявлении, но не более чем на 3 календарных месяца и не чаще чем 2 раза в календарный год. Если есть задолженность, то она подлежит уплате арендатором по истечении периода предоставления отсрочки поэтапно, но не чаще одного раза в месяц.

Погашать долг арендатор должен равными платежами, размер которых составляет половину ежемесячной арендной платы по договору аренды, но не позднее 31 декабря текущего финансового года. В случае если договором предусмотрено возмещение арендатором арендодателю оплаты коммунальных услуг, технического обслуживания и охраны арендуемого имущества, арендатору также предоставляется отсрочка данных платежей.

«Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты арендной платы, установленной настоящим постановлением, не допускается, – следует из документа. – В период предоставления отсрочки уплаты арендной платы, установленной настоящим постановлением, не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды».

Кстати, постановление вступило в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

ИА “Орелград”