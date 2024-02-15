Задержан подросток, который поджег релейный шкаф под Орлом

8 февраля незнакомец пообещал несовершеннолетнему вознаграждение.

Переписка проходила в одном из мессенджеров. Подросток согласился и попросил знакомого пойти вместе с ним. Они прибыли на перегон станции «Орел – Стальной Конь» и совершили поджог релейного шкафа. Злоумышленники вскоре были установлены.

Одного подростка обвиняют в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивает на его аресте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. В отношении второго планируется применение иного процессуального порядка привлечения к ответственности.

В материалы уголовного дела легли материалы, собранные УФСБ России по Орловской области.

Напомним, 9 февраля беспилотники пытались атаковать несколько объектов топливно-энергетического комплекса нашего региона. Тогда же стало известно о поиске поджигателя.

ИА “Орелград”