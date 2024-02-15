Задержан подросток, который поджег релейный шкаф под Орлом

15.2.2024 | 15:19 Новости, Происшествия

8 февраля незнакомец пообещал несовершеннолетнему вознаграждение.

Фото: ИА “Орелград”

 

Переписка проходила в одном из мессенджеров. Подросток согласился и попросил знакомого пойти вместе с ним. Они прибыли на перегон станции «Орел – Стальной Конь» и совершили поджог релейного шкафа. Злоумышленники вскоре были установлены.

Одного подростка обвиняют в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивает на его аресте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.  В отношении второго планируется применение иного процессуального порядка привлечения к ответственности.

В материалы уголовного дела легли материалы, собранные УФСБ России по Орловской области.

Напомним, 9 февраля беспилотники пытались атаковать несколько объектов топливно-энергетического комплекса нашего региона. Тогда же стало известно о поиске поджигателя.

ИА “Орелград”


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