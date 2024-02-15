В Орловской области более 300 населенных пунктов остаются без света

Ликвидация последствий ледяного дождя идет круглосуточно, сообщил Клычков.

Губернатор Орловской области вышел в прямой эфир в соцсетях вечером 15 февраля. По его словам, сегодня утром отключение электроэнергии было зафиксировано в 512 населенных пунктах региона (из 2500).

«Соответственно, сюда попали и котельные, сюда попали и скважины, сюда попал ряд социальных объектов», – констатировал Андрей Клычков.

Сейчас работает 71 аварийная бригада, сообщил губернатор. Стараются максимально оперативно восстанавливать сети. Налипание льда на провода приводит к обрыву, также падают деревья и ветки. Орловщина попросила помощи из Брянской, Липецкой, Курской областей. Бригады по линии «Россетей» прибыли и приступили к работе, проинформировал глава региона.

«На 18 часов сегодняшнего дня у нас остается без электричества 385 населенных пунктов. В Орловском округе три котельных запитали от дизельных генераторов. То же самое в Урицком районе – также запитали. Но это такая природная ситуация – здесь ничего не скажешь. Задачи и поручения все даны, все сейчас занимаются решением этой проблемы».

Губернатор пообещал, что всю ночь люди будут работать, подключая, обеспечивая подачу электричества, воды и тепла.

ИА “Орелград”