Оборот орловского бизнеса вырос на 10 процентов

Орелстат подвел предварительные экономические итоги прошлого года.

Орелстат представил доклад о социально-экономическом положении Орловской области по итогам 2023 года. Из него, в частности, следует, что в отчетном году совокупный оборот организаций региона сложился в сумме 743,1 миллиарда рублей, что на 10,3 процента больше (в действующих ценах), чем было в 2022 году. Поясним, что данный показатель отражает их коммерческую деятельность бизнеса. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров.

При этом не учитываются налог на добавленную стоимость, акцизы и другие аналогичные обязательные платежи. Словом, данные по показателю представляют собой «совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций». Приводятся данные и отдельно по секторам. Например, по предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства всех орловских товаропроизводителей в 2023 году составил порядка 127 миллиарда рублей, или 113,4 процента в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Производство растениеводческой продукции при этом увеличилось на 16 процентов, продукции животноводства – на 7,1 процента.

А вот строительная деятельность, увы, ушла в минус. По оценкам статистиков, в минувшем году объем работ, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство», составил 32,9 миллиарда рублей, или всего лишь 88,5 процента, в сопоставимой оценке, к уровню 2022 года. Правда, к концу года ситуация улучшилась. Так, непосредственно в декабре 2023 года в регионе в строительство было вложено 4,9 миллиарда рублей, что превзошло показатель декабря 2022 года в 2,4 раза.

ИА “Орелград”