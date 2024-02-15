Снегопад сможет победить гололед в Орловской области

15.2.2024 | 15:30 ЖКХ, Новости

Синоптики поделились прогнозом на ближайшие сутки.

ИА “Орелград”

«Гололёд должен скоро разрушиться, – обнадеживает Орловский гидрометцентр. – А под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут осадки в виде снега. Остаётся угроза образования гололедицы на дорогах, правда только местами, а не повсеместно».

Отметим, уже утром 15 февраля выпавшая снежная хрупка позволила передвигаться по улицам без опаски. Накануне дороги были покрыты скользкой ледяной коркой, которая только нарастала с дождем. Власти отчитались, что за сутки на дороги региона высыпали около 4,6 тысячи тонн пескосоляной смеси. Ежедневно к приведению трасс и тротуаров в надлежащее состояние привлекают около 400 единиц техники, утверждают чиновники.

ИА “Орелград”


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