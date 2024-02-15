Снегопад сможет победить гололед в Орловской области

Синоптики поделились прогнозом на ближайшие сутки.

«Гололёд должен скоро разрушиться, – обнадеживает Орловский гидрометцентр. – А под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут осадки в виде снега. Остаётся угроза образования гололедицы на дорогах, правда только местами, а не повсеместно».

Отметим, уже утром 15 февраля выпавшая снежная хрупка позволила передвигаться по улицам без опаски. Накануне дороги были покрыты скользкой ледяной коркой, которая только нарастала с дождем. Власти отчитались, что за сутки на дороги региона высыпали около 4,6 тысячи тонн пескосоляной смеси. Ежедневно к приведению трасс и тротуаров в надлежащее состояние привлекают около 400 единиц техники, утверждают чиновники.

ИА “Орелград”