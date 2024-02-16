Дорожники переходят в штатный режим работы

16.2.2024 | 14:34 ЖКХ, Новости

Последствия стихии практически устранены, сообщает Портал Орловской области.

Фото: Портал Орловской области

Чиновники сообщают, что с 11 по 15 февраля к уборке дорог и их обработке пескосоляной смесью привлекали до 400 единиц техники в сутки. Проезд по автодорогам обеспечен. ДТП с пострадавшими не допущено. Работа по зимнему содержанию дорог продолжается, но переходит в штатный режим.

На дорогах межмуниципального и регионального значения работают 160 единиц техники Дорожной службы. В Орле 16 февраля привлечены к ручной работе 77 уборщиков, задействованы 54 единицы техники. В районах дороги расчищают и посыпают муниципальные предприятия. В их распоряжении 72 единицы техники.

ИА “Орелград”


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