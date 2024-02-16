Прокуроры понудят чиновников и организации латать ямы

Соблюдения законодательства при содержании и эксплуатации орловских дорог под вопросом.

Проверка проводится органами прокуратуры Орловской области. На ряде дорог региона выявлены дефекты дорожного полотна – выбоины и ямы, «что не отвечает установленным требованиям к содержанию сети», отмечают в пресс-службе надзорного органа. Вопрос особенно актуален при оттепели. Однако усилия органов местного самоуправления и дорожных служб по устранению дефектов не всегда адекватны масштабам проблемы.

«В настоящее время прокурорами принимаются меры к понуждению уполномоченных органов и организаций при наступлении благоприятных погодных условий принять меры к устранению нарушений и привести дорожное покрытие в нормативное состояние», – указано в сообщении ведомства.

Также будет дана оценка ведомственному контролю со стороны профильного департамента администрации региона и принимаемых мер со стороны УГИБДД.

Даже губернатор Орловской области в ходе одного из эфиров в соцсетях обратил внимание коллег на важность оперативного ремонта. Из-за колебания температуры маленькие трещины превращаются в большие ямы. В итоге дороги весной «как после бомбежки», отметил Андрей Клычков. Добавим, что уже сейчас в ямах на пересечении улиц Поселковая и Лужковской в Орле может утонуть легковушка, на Цветаева автомобилисты вынуждены объезжать выбоины по тротуару. Примеров в соцсетях орловцы приводят множество.

ИА “Орелград”