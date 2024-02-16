Парахин рассказал о яркой детали в сквере Литераторов

Мэр Орла поделился фото и комментариями в соцсетях.

К 5 августа в городе планируют благоустроить территорию между администрацией города и детским парком. Работы организует и спонсирует ОрелМасло. Проект обойдется примерно в 30 млн рублей.

«Яркой деталью общественного пространства станет барельеф (скульптор уже завершает работы по его отливке), – сообщил в соцсетях Юрий Парахин. – Он представляет из себя макет «Стрелки», с которой начинается наша история. А продолжается и хранится она в подобных проектах».

Отметим, зеленая зона у памятника Бунину только недавно обрела название – сквер Орловских литераторов. Здесь планируются организация смотровой площадки, комплексное озеленение, прокладка дорожек, расширение парковки.

ИА “Орелград”